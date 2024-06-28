Лавров Никифор Стефанов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Лавров Никифор Стефанов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 838-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 01.01.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 01.01.1915
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Лаврова Татьяна Никифорова
Отец - Лавров Никифор Стефанов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Лаврова София Семенова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Киреева Мария Стефанова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кругляков Иван Матвеев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Киреев Андрей Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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