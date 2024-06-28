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Коновалов Евфимий Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коновалов Евфимий Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
837-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.12.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
26.12.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 472
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Коновалов Евфимий Петров
Отец - Коновалов Петр Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Коновалова Агрипина Димитриева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреева Параскева Андреева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Шамонаев Стефан Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Киреев Михаил Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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