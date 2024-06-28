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Шевелева Евфросиния Владимировна

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелева Евфросиния Владимировна
Тип записи
о рождении
Номер записи
835-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.12.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.12.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 471
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Шевелева Анастасия Иванова
Отец - Шевелев Иван Алексеев, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Евфросиния Владимировна (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Жириков Василий Григорьев, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Плетнева Евдокия Григорьева, крестьянская жена (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Плетнев Максим Прокопьев, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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