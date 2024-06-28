Пискарева Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискарева Екатерина Михайлова

Пискарева Екатерина Михайлова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Пискарева Екатерина Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
832-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.11.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
23.11.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 471
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Пискарева Екатерина Михайлова
Отец - Пискарев Михаил Николаев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Пискарева Евдокия Ильина (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степанов Илья Епифаньев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Хлопикова Евдокия Васильева, дочь-девица (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Хлопиков Василий Григорьев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close