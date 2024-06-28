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Кузнецова Екатерина Семенова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кузнецова Екатерина Семенова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
830-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.11.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
16.11.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 470
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Кузнецова Екатерина Семенова
Отец - Кузнецов Семен Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Кузнецова Акилина Яковлева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Казакова Варвара Матвеева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Казаков Николай Васильев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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