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Васильев Федор Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Васильев Федор Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
828-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.11.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
04.11.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 470
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Васильев Федор Иванов
Отец - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Васильева Евдокия Григорьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кускова Татьяна Иванова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Кусков Иван Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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