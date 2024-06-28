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Гагина Евфросинья Евфимиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагина Евфросинья Евфимиева
Тип записи
о рождении
Номер записи
826-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.10.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.10.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 469
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Гагина Екатерина Матвеева
Отец - Гагин Матвей Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Евдокия Давидова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Евфросинья Евфимиева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Семушкин Илья Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Гагин Василий Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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