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Боровкова Акилина Михайлова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Боровкова Акилина Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
825-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.10.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 469
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Горелкина Зинаида Алексеева
Отец - Горелкин Алексей Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Горелкина Агрипина Иванова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Боровкова Акилина Михайлова, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Перевозчиков Алексей Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Боровков Василий Васильев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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