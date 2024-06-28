Родина Евдокия Георгиева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Родина Евдокия Георгиева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 819-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.09.1914
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 25.09.1914
- Священнослужители
- приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 467
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Платонов Сергей Михайлов
Отец - Платонов Михаил Димитриев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Платонова Соломония Георгиева (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родина Евдокия Георгиева, крестьянская жена (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Слепов Федор Георгиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родин Алексей Евфимиев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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