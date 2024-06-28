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Платонов Михаил Димитриев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Платонов Михаил Димитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
819-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.09.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.09.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 467
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Платонов Сергей Михайлов
Отец - Платонов Михаил Димитриев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Платонова Соломония Георгиева (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родина Евдокия Георгиева, крестьянская жена (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Слепов Федор Георгиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родин Алексей Евфимиев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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