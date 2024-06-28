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Лаврова Елизавета Николаева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Елизавета Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
818-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.09.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
24.09.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 466
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Лаврова Елизавета Николаева
Отец - Лавров Николай Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Лаврова Феодосия Георгиева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменова София Сергеева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иванушкин Ананий Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Безменов Андрей Григорьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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