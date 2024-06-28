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Моисеев Афанасий Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеев Афанасий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
813-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.07.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 465
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Моисеева Мария Афанасиева
Отец - Моисеев Афанасий Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Моисеева Гликерия Тимофеева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моисеев Георгий Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моисеева Агафья Евсеева, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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