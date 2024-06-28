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Жучкова Наталия Дионисьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучкова Наталия Дионисьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
812-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.07.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
11.07.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 465
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Жучкова Мария Григорьева
Отец - Жучков Григорий Андреев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Наталия Дионисьева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Иван Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменова Татьяна Матвеева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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