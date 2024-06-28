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Мосина Мария Александрова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Мосина Мария Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
810-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.06.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
04.06.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 464
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Мосина Анна Леонтиева
Отец - Мосин Леонтий Ефремов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Мосина Мария Александрова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Глаголева Елизавета Димитриева, дочь умершего псаломщика (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Лавров Федор Михайлов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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