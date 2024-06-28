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Клопов Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Клопов Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер записи
806-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.04.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
05.04.1914
Священнослужители
заштатный священний Алексей Введенский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 463
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Клопова Ирина Иванова
Отец - Клопов Иван Николаев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Клопова Наталия Леонтьева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Клопова Александра Николаева, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Клопов Николай Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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