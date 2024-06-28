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Степочкина Мария Петрова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степочкина Мария Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
803-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.03.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
13.03.1914
Священнослужители
, псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 462
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Шевелева Александр Иванова
Отец - Шевелев Иван Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Ирина Романов (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степочкин Авраам Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкина Мария Петрова, крестьянская дочь (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Степочкин Петр Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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