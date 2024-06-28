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Степочкин Авраам Романов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степочкин Авраам Романов
Тип записи
о рождении
Номер записи
802-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.02.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
28.02.1914
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 462
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Степочкина Евдокия Авраамова
Отец - Степочкин Авраам Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Степочкина Мария Алексеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богданов Анатолий Николаев, землевладелец (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Глухова Марфа Филиппова, крестьянка (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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