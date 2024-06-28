Лавров Гавриил Тимофеев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Лавров Гавриил Тимофеев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 800-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 08.02.1914
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 09.02.1914
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 462
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Лавров Гавриил Тимофеев
Отец - Лавров Тимофей Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Лаврова Екатерина Яковлева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Лаврова Евдокия Иванова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Синицын Матвей Иванов, крестьянин (с. Дубна, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Лавров Сергей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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