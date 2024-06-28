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Кошельков Димитрий Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Димитрий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
799-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.02.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.02.1914
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 462
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Кошельков Димитрий Иванов
Отец - Кошельков Иван Тимонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Анна Иванова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Евсеева Матрона Ильина, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Илья Феодосьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Евсеев Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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