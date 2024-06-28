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Шевелева Анна Сергеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелева Анна Сергеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
798-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.01.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.01.1914
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 461
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Шевелева Анна Сергеева
Отец - Шевелев Сергей Никитин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Матрона Григорьева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бельдова Наталья Гурьева, крестьянская жена (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Синицын Матвей Иванов, крестьянин (с. Дубна, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бельдов Поликарп Григорьев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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