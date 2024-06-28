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Иванова Вера Сергеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванова Вера Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
796-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.01.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.01.1914
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 461
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Иванов Петр Семенов
Отец - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Иванова Вера Сергеева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Коршунков Никита Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Ревякова Матрона Алексеева, крестьянская вдова (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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