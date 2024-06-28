Максимов Павел Алексеев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Максимов Павел Алексеев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 795-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 08.01.1914
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 09.01.1914
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 461
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Максимов Павел Алексеев
Отец - Максимов Алексей Стефанов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Максимова Серафима Афанасьева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Максимов Арсений Адрианов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Меркулова Александра Афанасьева, крестьянская девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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