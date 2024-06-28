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Шамонаева Стефанида Стефанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шамонаева Стефанида Стефанова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
787-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.11.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
10.11.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 56
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Шамонаева Стефанида Стефанова
Отец - Шамонаев Стефан Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Шамонаева Татьяна Стефанова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреев Евфимий Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Коновалова Агрипина Михайлова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Коновалов Стефан Игнатиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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