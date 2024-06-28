Иванушкин Петр Петров
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Иванушкин Петр Петров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 786-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 04.11.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 05.11.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 56
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Королева Матрона Михайлова
Отец - Королев Михаил Иосифов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Королева Агафья Онисимова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иванушкина Евфросиния Алексеева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Швырков Евфимий Ильин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иванушкин Петр Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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