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Жучков Трофим Филиппов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучков Трофим Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер записи
784-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.11.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
02.11.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 56
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Жучкова Екатерина Трофимова
Отец - Жучков Трофим Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Мелания Никифорова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жучков Пармен Парменов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кряковкина Анна Никифорова, крестьянская вдова (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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