Скопина Ольга Авдеева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Скопина Ольга Авдеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 781-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 19.10.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 20.10.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 55
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Скопина Параскева Александрова
Отец - Скопин Александр Феодосиев, крестьянин (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Скопина Ольга Авдеева (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Бородин Стефанида Яковлева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Минкин Иван Тимофеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бородин Сергей Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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