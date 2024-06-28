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Кадыков Георгий Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кадыков Георгий Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
779-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.10.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
03.10.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Иванушкина Анна Ананиева
Отец - Иванушкин Ананий Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Иванушкина Мария Савельева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кадыков Георгий Тимофеев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионова Параскева Федорова, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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