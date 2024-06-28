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Казаков Авраам Емельянов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Казаков Авраам Емельянов
Тип записи
о рождении
Номер записи
778-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.09.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
29.09.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Казаков Михаил Авраамов
Отец - Казаков Авраам Емельянов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Казакова Мария Софрониева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреев Михаил Софрониев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Строкова Параскева Ефремова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Строков Константин Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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