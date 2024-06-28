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Гагин Николай Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Николай Гаврилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
777-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.09.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.09.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Гагина Ольга Николаева
Отец - Гагин Николай Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Марина Федорова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Аверьянова Евгения Сергеева, крестьянская жена (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Гагин Иван Михайлов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Аверьянов Николай Федоров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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