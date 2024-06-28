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Левин Яков Калинников

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Левин Яков Калинников
Тип записи
о рождении
Номер записи
775-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.09.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.09.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Кочетков Сергей Антонов
Отец - Кочетков Антон Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кочеткова Фекла Калинникова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Левин Яков Калинников, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сигова Анастасия Моисеева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Сигов Иван Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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