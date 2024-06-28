Сигова Акилина Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигова Акилина Прокопьева

Сигова Акилина Прокопьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигова Акилина Прокопьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
773-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.08.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.08.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Сигов Александр Иосифов
Отец - Сигов Иосиф Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Сигова Акилина Прокопьева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кузовкова Елена Иванова, крестьянская жена (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сигов Стефан Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кузовков Георгий Леонтьев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close