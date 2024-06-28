Борисова Юлиания Викентьева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Борисова Юлиания Викентьева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 769-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 07.07.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- мещанка
- Нас. пункт приписки
- г. Брянск, Брянский у., Орловская губ.
- Дата крещения
- 08.07.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 52
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Кондрашева Ольга Иосифова
Отец - Кондрашев Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Кондрашева Пелагея Сергеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богданов Анатолий Николаев, землевладелец (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Борисова Юлиания Викентьева, мещанка (г. Брянск, Брянский у., Орловская губ.)
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