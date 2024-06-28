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Кондрашева Ольга Иосифова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кондрашева Ольга Иосифова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
769-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.07.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.07.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Кондрашева Ольга Иосифова
Отец - Кондрашев Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Кондрашева Пелагея Сергеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богданов Анатолий Николаев, землевладелец (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Борисова Юлиания Викентьева, мещанка (г. Брянск, Брянский у., Орловская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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