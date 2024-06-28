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Федор Никитин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Федор Никитин
Тип записи
о рождении
Номер записи
767-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.05.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.05.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Петрова Феодосия
Мать - Петрова Агрипина Ефремова, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Лаврова Екатерина Яковлева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Федор Никитин, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Лавров Тимофей Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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