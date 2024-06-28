Петрова Агрипина Ефремова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Петрова Агрипина Ефремова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 767-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 28.05.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская вдова
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 29.05.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 51
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Петрова Феодосия
Мать - Петрова Агрипина Ефремова, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Лаврова Екатерина Яковлева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Федор Никитин, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Лавров Тимофей Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: внебрачная
- Примечание / Дополнительно
- внебрачная
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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