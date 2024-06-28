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Максимова Евдокия Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Максимова Евдокия Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
765-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.05.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
05.05.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Максимов Николай Арсениев
Отец - Максимов Арсений Адрианов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Максимова Евдокия Яковлева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Меркулова Евгения Никитина, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Меркулов Василий Зотиков, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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