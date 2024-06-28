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Дьячков Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Дьячков Алексей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
763-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.04.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.
Дата крещения
18.04.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Дьячков Иоанн Алексеев
Отец - Дьячков Алексей Иванов, мещанин (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Мать - Дьячкова Мария Николаева (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Вялов Василий Алексеев, крестьянин (с. Димитревское, Сотинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Третьякова Елизавета Иванова, мещанка (г. Воротынск, Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Третьяков Александр Михайлов, мещанин (г. Воротынск, Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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