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Фомичев Николай Сергеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Фомичев Николай Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
757-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.03.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.
Дата крещения
14.03.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Гагин Алексей Иванов
Отец - Гагин Иван Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Мария Иродионова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кадыкова Агрипина Аристархова, крестьянская жена (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Фомичев Николай Сергеев, мещанин (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кадыков Георгий Тимофеев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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