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Азарушин Димитрий Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Азарушин Димитрий Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
754-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
04.03.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.03.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Моисеев Алексей Георгиев
Отец - Моисеев Георгий Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Моисеева Елена Иванов (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Азарушина Мария Матвеева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Голиков Зотик Григорьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Азарушин Димитрий Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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