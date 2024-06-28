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Макаров Флегонт Макарьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Макаров Флегонт Макарьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
745-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
20.01.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.01.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Королев Тимофей Трофимов
Отец - Королев Трофим Арсеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Королева Татьяна Миронова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Макарова Александра Флегонтова, крестьянская дочь (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терентий Миронов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Макаров Флегонт Макарьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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