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Хохлова Ксения Федорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Хохлова Ксения Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
744-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.01.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
20.01.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Хохлова Ксения Федорова
Отец - Хохлов Федор Тимофеев, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Хохлова Надежда Сергеева (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Евфросиния Феофанова, крестьянка (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шутов Димитрий Петров, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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