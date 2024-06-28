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Кошелькова Василиса Петрова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Василиса Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
743-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.01.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.01.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Кошельков Тимофей Прокопиев
Отец - Кошельков Прокопий Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Анна Миронова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Василиса Петрова, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шарончиков Яков Федотов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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