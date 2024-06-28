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Глаголева Елизавета Димитриева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Глаголева Елизавета Димитриева
Тип записи
о рождении
Номер записи
740-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.01.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь умершего псаломщика
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.01.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Коновалова Татьяна Антонова
Отец - Коновалов Антон Мефодиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Коновалова Евдокия Владимирова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Глаголева Елизавета Димитриева, дочь умершего псаломщика (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Королев Михаил Иосифов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Глаголев Димитрий, умерший псаломщик (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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