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Гусева Анна Андреева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гусева Анна Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
738-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.12.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Богданово, Спасская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
23.12.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 11 (150)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Коновалов Павел Михайлов
Отец - Коновалов Михаил Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Коновалова Параскева Андреева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гусева Анна Андреева, крестьянская жена (д. Богданово, Спасская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Прасолов Адриан Андреев, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Гусев Иван Несторов, крестьянин (д. Богданово, Спасская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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