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Опанасюк Евфросиния Стефанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Опанасюк Евфросиния Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
736-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Хоровец, Хоровецкая вол., Заславский у., Волынская губ.
Дата крещения
30.10.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 10 (149)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Гонтор Павел Андреев
Отец - Гонтор Андрей Митрофанов, крестьянин (с. Сербинов, Сарновская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Мать - Гонтор София Антонова (с. Сербинов, Сарновская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Воспр. - Опанасюк Евфросиния Стефанова, крестьянская жена (с. Хоровец, Хоровецкая вол., Заславский у., Волынская губ.)
Воспр. - Шелега Сигизмунд Станиславов, крестьянин (с. Соломна, Сарновская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Опанасюк Никита Антонов, крестьянин (с. Хоровец, Хоровецкая вол., Заславский у., Волынская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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