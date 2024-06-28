Гонтор Павел Андреев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Гонтор Павел Андреев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 736-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 30.10.1912
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Сербинов, Сарновская вол., Проскуровский у., Подольская губ.
- Дата крещения
- 30.10.1912
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 10 (149)
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Гонтор Павел Андреев
Отец - Гонтор Андрей Митрофанов, крестьянин (с. Сербинов, Сарновская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Мать - Гонтор София Антонова (с. Сербинов, Сарновская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Воспр. - Опанасюк Евфросиния Стефанова, крестьянская жена (с. Хоровец, Хоровецкая вол., Заславский у., Волынская губ.)
Воспр. - Шелега Сигизмунд Станиславов, крестьянин (с. Соломна, Сарновская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Опанасюк Никита Антонов, крестьянин (с. Хоровец, Хоровецкая вол., Заславский у., Волынская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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