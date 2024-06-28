Шевелева Ирина Романова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Шевелева Ирина Романова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 734-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 13.10.1912
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 14.10.1912
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 10 (149)
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Шевелев Андрей Иванов
Отец - Шевелев Иван Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Ирина Романова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Степочкин Авраам Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Шевелева Агрипина Сергеева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Шевелев Сергей Никитин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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