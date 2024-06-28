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Жучкова Мария Стефанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучкова Мария Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
732-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.10.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 10 (149)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Жучкова Параскева Григорьева
Отец - Жучков Григорий Андреев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Наталия Дионисьева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Иван Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жучкова Мария Стефанова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Жучков Семен Захаров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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