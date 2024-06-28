Коновалов Андрей Иванов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Коновалов Андрей Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 724-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 16.08.1912
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 17.08.1912
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 8 (147)
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Коновалова Анна Андреева
Отец - Коновалов Андрей Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Коновалова Мария Стефанова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Коновалов Антон Мефодиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терентьева Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Терентьев Иван Парфеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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