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Синицын Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Синицын Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
721-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.07.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дубна, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.07.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 7 (146)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Азарушина Евдокия Николаева
Отец - Азарушин Николай Мартинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Азарушина Анна Петрова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Варвара Яковлева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Синицын Иван Васильев, крестьянин (с. Дубна, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кошельков Семен Яковлев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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